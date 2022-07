Il Napoli si prepara a lasciare il ritiro di Dimaro. Gli azzurri sono arrivati in Trentino il 9 luglio scorso, e partiranno nella giornata di martedì 19. Domani sarà quindi l’ultimo giorno completo in Val di Sole, in attesa del secondo ritiro, a Castel di Sangro, dal 23 luglio al 6 agosto.

Ultimo allenamento fissato per le 17:30, con in seguito la conferenza stampa di chiusura che si terrà alle 19:30. La novità è che questa volta ci sarà solo il dirigente sportivo Giuntoli. Il d.s azzurro non chiuderà solo il sipario sul ritiro, ma pare sfrutterà la conferenza anche per fare il punto sul mercato in entrata e in uscita del club, per quanto gli sia possibile.

Napoli, Cristiano Giuntoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Già durante la conferenza stampa di apertura, il d.s. aveva accompagnato l’allenatore Luciano Spalletti, che questa volta però “siederà in panchina”. Le sue ultime parole da Dimaro saranno probabilmente quelle dette durante il post partita dell’amichevole di oggi pomeriggio contro il Perugia, vinta per 4-1.

Tanti gli argomenti che il dirigente potrà toccare, tra cui le trattive per Dybala e Deulofeu, la ricerca di un degno sostituto di Koulibaly, le delicate situazioni di Politano e Demme. Oppure della situazione di alcuni giovani provenienti dalla Primavera, come Gaetano e Ambrosino. Insomma, non gli mancherà certo di che parlare, la vera domanda è come reagiranno i feriti tifosi azzurri alle sue parole.