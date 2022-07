Chelsea, la cessione di Koulibaly apre al dialogo: due obiettivi per Giuntoli

Con l’addio di Koulibaly e con l’incasso di 40 milioni, si intensificano le trattative del Napoli sul mercato in entrata. In particolare, la cessione del difensore senegalese al Chelsea ha riaperto le porte con il club di Premier League per alcuni nomi che sono sul taccuino del ds Cristiano Giuntoli.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra sulla possibilità per il Napoli di concludere un doppio colpo dal Chelsea. Si parla dell’attaccante Broja e del portiere Kepa, nomi già accostati al Napoli nelle settimane precedenti.

Armando Broja (Getty Images)

Doppio colpo dal Chelsea: Broja-Kepa

Per quanto riguarda Armando Broja, centravanti albanese classe ’01, De Laurentiis l’aveva preso in considerazione in vista di un possibile addio di Victor Osimhen a fronte di un’offerta irrinunciabile. Con l’interesse del West Ham e non solo per il calciatore, però, il presidente del Napoli potrebbe valutare di concludere lo stesso l’operazione per evitare di perdere il calciatore. Il cartellino si aggira intorno ai 25 milioni.

Il portiere è alla ricerca di una nuova destinazione, avendo collezionato solo quattro presenze in Premier League e una in Champions League nel corso della stagione appena conclusasi. Gli inglesi vorrebbero quindi cederlo, ma non ad un club concorrente, per cui l’idea Napoli non dispiace. La valutazione del cartellino di Kepa non dovrebbe essere elevata e ad ogni modo la società partenopea vorrebbe chiederlo in prestito. Lo scoglio principale è il discorso ingaggio, che è elevatissimo, considerando che il calciatore guadagna 9 milioni di euro netti.