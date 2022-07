In attesa di capirne di più sul fronte difensore centrale, con la ricerca del sostituto di Kalidou Koulibaly che è sempre più prioritaria, il Napoli resta in attesa di sviluppi nel mercato in uscita per capire come muoversi in entrata.

Alcuni movimenti potrebbero esserci in attacco, dove l’indiziato principale all’addio è Andrea Petagna, gradito dal neo promosso Monza.

Tra i vari calciatori accostati al club azzurro in caso di addio dell’ex SPAL, c’è quello di Armando Broja, calciatore di proprietà del Chelsea, nell’ultima stagione in prestito al Southampton.

Armando Broja (Getty Images)

A fare il punto della situazione è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, secondo cui uno dei club che si starebbe muovendo concretamente per il giovane attaccante è il West Ham, che è sulle tracce anche di Scamacca del Sassuolo.

Secondo Romano, il club inglese avrebbe presentato un’offerta vicina ai 35 milioni di euro. Il Chelsea, tuttavia, non ha ancora deciso se accettare o declinare l’offerta, visto che ci sono altri club interessati al calciatore.