Svolta per Dybala: videochiamata con De Laurentiis da Dimaro, le ultime

Nella giornata di ieri il presidente Aurelio De Laurentiis è arrivato a Dimaro in Val di Sole per assistere alla fase finale della prima sessione di ritiro del Napoli. Gli azzurri, infatti, rientreranno dal Trentino il 19 luglio e riprenderanno poi la preparazione atletica in Abruzzo a partire dal 23 luglio, quando saranno ospiti a Castel di Sangro.

FOTO: Getty Images, Dybala

Non è mancato tempo al presidente del club partenopeo di riprendere le trattative per sopperire ad alcune mancanze all’interno della rosa. Con la partenza anche di Kalidou Koulibaly e l’incasso di 40 milioni si iniziano a muovere gli ingranaggi per avviare nuovi discorsi. In particolare, rispunta con maggiore decisione il nome di Paulo Dybala, ancora svincolato e alla ricerca di un impiego per la prossima stagione.

La videochiamata De Laurentiis-Dybala

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della sera, nella giornata di ieri si è svolta una videochiamata tra De Laurentiis e Dybala e Jorge Antun, procuratore del calciatore argentino, per discutere di un possibile ingaggio. Il Napoli offre un contratto di 6 milioni di euro e mette sul piatto anche la centralità del giocatore nel progetto di Spalletti e la partecipazione alla Champions League.

La problematica principale a cui bisogna trovare una soluzione è quella relativa ai diritti d’immagine. Paulo Dybala vanta 48 milioni di follower sui social e tale questione può rappresentare una voce critica nella definizione di un accordo.