Koulibaly gli consiglia il Napoli: può arrivare al suo posto in azzurro!

Il calciomercato del Napoli, e inevitabilmente anche la nuova stagione, sarà caratterizzato in maniera importante dalla cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea: il difensore senegalese ha lasciato da qualche ora gli azzurri per raggiungere il club londinese ad una cifra di 40 milioni di euro, bonus compresi. La dirigenza partenopea, Giuntoli su tutti, si è già messa alla ricerca di un sostituto: Kim Min Jae e Abdou Diallo rappresentano i due nomi caldi.

Poco fa, in diretta a Calciomercato-L’Originale in onda su Sky, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione difensori.

Calciomercato Napoli Diallo (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

Il Napoli tratta per Diallo: la notizia

Kim Min Jae si allontana sempre di più dal Napoli e viaggia in direzione Rennes: i francesi pagheranno al Fenerbahce la clausola rescissoria del difensore coreano per battere la concorrenza degli azzurri. In cima alla lista adesso, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, passa Abdou Diallo, difensore del PSG.

La dirigenza partenopea avrebbe fatto un blitz a Parigi nelle ultime ore: si tratta con l’aiuto di Koulibaly, che ha parlato bene del club e della città al suo compagno di nazionale per convincerlo a firmare. Qualora non dovessero riuscire nell’intento, attenzione al nome di Victor Lindelof, svedese del Manchester United che, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato sul proprio sito ufficiale, potrebbe entrare in orbita.