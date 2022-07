C’è l’offerta per Dybala dalla Serie A che spiazza il Napoli: le cifre

Quello di Paulo Dybala è sicuramente uno dei nomi più caldi in tema calciomercato: l’attaccante argentino ex Juventus è attualmente svincolato e insieme al suo procuratore Jorge Antun è alla ricerca di una nuova squadra che possa accoglierlo.

La Joya è seguita da diversi club italiani, tra i quali compare anche il Napoli che assiste interessato alla situazione. La concorrenza è fitta e proprio in serata, secondo quanto raccolto da TMW, potrebbero esserci stati risvolti importanti in chiave futuro.

Paulo Dybala (Photo by GLYN KIRK/AFP via Getty Images)

Dybala si avvicina alla Roma: l’offerta

Come riportato da TMW, la Roma avrebbe messo sul piatto in serata un’offerta a dir poco importante per Paulo Dybala, ancora in cerca di un club: la proposta ammonterebbe a circa sei milioni di euro più bonus per ben quattro stagioni.

La risposta dell’ex numero dieci della Juventus è attesa entro martedì: quello di stasera potrebbe esser stato quindi l’affondo decisivo per la definizione del futuro del classe ’93. Il Napoli attenderà speranzoso la decisione finale, facendo leva sulla Champions League, prima di capire come muoversi al meglio.