Le voci di mercato cominciano a diventare sempre più insistenti nelle ultime ore per il Napoli, sia in entrata che in uscita. Una delle occasioni più golose per tutti i club europei è senza dubbio Paulo Dybala, svincolato dopo il termine del contratto con la Juventus.

L’argentino è stato accostato a più riprese a diversi club di Serie A, oltre che agli azzurri: Roma e Inter si sono mosse per consolidare la permanenza in Italia della Joya.

Paulo Dybala Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Dybala al Napoli?”, la risposta di Spalletti

Nella giornata di oggi l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha incontrato i tifosi a Dimaro, come di consueto accade nei ritiri azzurri, per firmare autografi e fare fotografie. Il tecnico di Certaldo ha risposto in maniera molto ironica ad una domanda di un tifoso sul possibile arrivo di Paulo Dybala all’ombra del Vesuvio, scatenando le risate dei presenti:

Mister, arriva Dybala? ”E io che ne so! Son passato di qui per caso”

