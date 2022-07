Home » Copertina Calcio Napoli » Ultim’ora, accordo per 16 milioni: è fatta per il nuovo acquisto del Napoli!

Il calciomercato è entrato sempre più nel vivo con il passare dei giorni, soprattutto per il Napoli allenato da Luciano Spalletti, che ha perso proprio qualche ora fa Kalidou Koulibaly in direzione Chelsea. In entrata, invece, uno dei calciatori maggiormente accostati agli azzurri è stato Gerard Deulofeu, autore di una stagione da protagonista con la maglia dell’Udinese.

Ci sarebbero importanti novità, secondo quanto riportato a Sportitalia Mercato, in onda su Sportitalia, per il trasferimento dello spagnolo dal club friulano al club azzurro.

Deulofeu Napoli (Getty Images)

Deulofeu al Napoli, è fatta: le cifre

Gerard Deulofeu potrebbe presto diventare un nuovo calciatore del Napoli. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello in diretta a Sportitalia ci sarebbe l’accordo tra gli azzurri e l’Udinese: nessuna contropartita e cifre che si avvicinano ai 16 milioni di euro più bonus. Superata quindi anche la concorrenza di diversi club spagnoli come Villarreal e Betis, su tutte: entrambi i club avevano l’ok dell’ex Milan e Barcellona.

“Si è sbloccato in questi minuti l’affare per Deulofeu al Napoli. Zero contropartite, solo 16 milioni di euro più bonus cash all’Udinese”.