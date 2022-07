Maurizio De Giovanni colpito da un infarto nella notte: è ricoverato al Cardarelli

Pessime notizie per lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, che purtroppo è stato colpito da un infarto nella notte. Il noto sceneggiatore e drammaturgo è stato immediatamente trasportato all’ospedale Cardarelli, dove ora è ricoverato comunque non in gravi condizioni.

Secondo Fanpage.it, De Giovanni è stato sottoposto ad una angioplastica, operazione che è fortunatamente perfettamente riuscita. Lo scrittore resterà in ogni caso ricoverato e sotto osservazione dei medici di reparto.

Saranno ovviamente sospesi, almeno temporaneamente, gli appuntamenti live estivi, con arene e salotti letterari all’aperto.

Maurizio De Giovanni infarto

Stando all’edizione online di La Repubblica, il problema sarebbe di natura cardiaca, dovuto con ogni probabilità ad un eccesso di stress. Non sono mancate le pronte reazioni social, come quella dell’amico Sandro Ruotolo.

“Forza Maurizio! Maestro e fratello. L’infarto ti ha colpito nella notte e ora devi riposare e rimetterti in piedi presto. Sei una persona speciale. Ti vogliamo bene“.

La speranza di tutti è che possa essere soltanto un malessere temporaneo e che Maurizio De Giovanni possa riprendersi al più presto.