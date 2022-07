L’entourage di Koulibaly nega di aver ricevuto l’offerta: i dettagli

Kalidou Koulibaly è prossimo a lasciare Napoli per andare a Londra, sponda Chelsea. Nei giorni scorsi, nel corso della conferenza stampa tenuta a Dimaro, Cristiano Giuntoli, d.s. del Napoli, aveva dichiarato come la dirigenza azzurra avesse presentato un’offerta di rinnovo importante.

Mercato Napoli Koulibaly (Getty Images)

Si trattava di un’offerta complessiva di 30 milioni in cinque anni, ma il giocatore aveva preferito non accettare. Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, le parole di Giuntoli, però, pare siano state smentite dall’entourage del senegalese.

Di seguito quanto riportato dal quotidiano milanese:

“A proposito dell’offerta, dall’entourage di Koulibaly emerge che non risulta una offerta presentata dal Napoli a quelle cifre. Ma sarebbe limitativo, per il rispetto dell’uomo molto legato alla città in cui sono nati e cresciuti i propri figli, ridurre la trattativa a mera questione economica. Koulibaly ha già guadagnato e avrebbe continuato a guadagnare tanto anche a Napoli. Ma ha voluto fare una scelta per alzare l’asticella. Dopo aver vinto la Coppa d’Africa ora avrà il Mondiale e anche una nuova scommessa in Premier League, dove vorrebbe scommettersi da tempo”.