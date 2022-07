Il Napoli torna su un vecchio obiettivo? Incontro a Roma con gli agenti

Il calciomercato del Napoli è più vivo che mai: la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea è stato un brutto scossone per tutto l’ambiente partenopeo, un fulmine a ciel sereno che ha buttato a terra il morale della piazza. Dopo gli addii di due pilastri come David Ospina e capitan Lorenzo Insigne (e forse anche Mertens), questo ulteriore addio non è stato proprio digerito dalla tifoseria.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si sta muovendo per cercare un’alternativa e sembra aver individuato nel sudcoreano Kim Min-Jae il possibile sostituto di Koulibaly: oggi è prevista una call con il Fenerbahce, squadra del difensore. Intanto, però, la dirigenza azzurra si muove anche su altri fronti.

Florian Grillitsch (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)

Dopo la cessione improvvisa di Koulibaly e la mancanza di un difensore pronto a sostituirlo, il Napoli si vuole cautelare in caso di altri addii improvvisi. Ecco perché, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club avrebbe incontrato gli agenti di Florian Grillitsch a Roma. Diversi mesi fa, il Napoli già seguì con attenzione il giocatore, ma poi non se ne fece nulla.

Il centrocampista austriaco è rimasto svincolato dopo non aver rinnovato con l’Hoffenheim ed è in cerca di una nuova squadra. In Italia era stato seguito anche da Fiorentina e Roma, ma le piste si sono raffreddate. Il Napoli lo tiene sotto osservazione in caso di cessione di Frank Anguissa.

C’è da dire, però, che è davvero difficile veder andar via anche Anguissa: il centrocampista camerunense è stato riscattato nemmeno due mesi fa dal Fulham ed è punto fisso del Napoli di Spalletti.