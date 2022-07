“Non verrà al Napoli”, smentita categorica alla radio ufficiale: le ultime

Il reparto difensivo del Napoli si appresta a un rinnovamento epocale. Nella giornata di ieri si sono rincorse le voci sulla ormai sempre più probabile cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea e sono stati diversi i nomi circolati per sostituire il centrale senegalese.

Francesco Acerbi (FOTO – Getty Images)

Sin da subito, uno dei possibili rinforzi in casa Napoli è sembrato Francesco Acerbi. Il difensore è in uscita della Lazio, complice anche l’arrivo di Alessio Romagnoli, e potrebbe essere un’occasione per gli azzurri.

Valter De Maggio, nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha fornito ulteriori dettagli riguardo l’affare che porterebbe Acerbi a vestire la maglia azzurra.

Di seguito le sue parole:

“Da quanto mi è stato riferito da fonte certa, smentisco categoricamente che Acerbi possa arrivare a Napoli. Al momento non c’è nulla, il Napoli è fermo. La dirigenza azzurra sta aspettando la cessione di Koulibaly per capire come agire. Ad oggi non c’è nessuna trattativa per Acerbi e il difensore della Lazio non verrà. Mi è stato riferito anche che non ci sono novità nemmeno per Kim e per Ostigard“.