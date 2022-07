Home » News Calcio Napoli » Petagna-Monza, in arrivo la prima offerta ufficiale al Napoli: le cifre

Il Napoli, a Dimaro da tre giorni, potrebbe presto salutare Andrea Petagna, in cerca di una nuova avventura. Il numero 37 azzurro ha espresso la volontà di giocare con più frequenza, ma sa bene che anche in questa stagione partirà dietro Osimhen nelle gerarchie di Luciano Spalletti.

Petagna, arrivato due estati fa dalla Spal come riserva del nigeriano, complici anche i diversi infortuni del nove azzurro, è riuscito a strappare diverse presenze da titolare, riuscendo a segnare 9 gol in 68 partite.

Diversi i club di Serie A che hanno mostrato interesse per l’attaccante del Napoli, su tutti il Monza di Galliani e Berlusconi, che considera Petagna uno dei principali obiettivi per l’attacco e sembra intenzionato a fare sul serio.

Andrea Petagna (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Monza-Petagna: le cifre dell’offerta

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tra domani e dopodomani ci sarà un incontro tra Monza e Napoli. La società di Berlusconi farà una prima offerta ufficiale a De Laurentiis: prestito con obbligo di riscatto fissato tra i 13 e i 14 milioni di euro.

Petagna è diventato una delle prime scelte per l’attacco dei lombardi, ma bisognerà capire la volontà del Napoli di aprire alla cessione, considerando che al momento, complice anche l’addio di Mertens, non c’è un reale sostituto in rosa.