Si apre uno spiraglio per Dybala? Molto dipende da Koulibaly

Paulo Dybala è senza dubbio uno dei parametri zero più appetibili in questa sessione di mercato. L’ex attaccante della Juventus, arrivato a Torino nel 2015, ha segnato 115 gol in sette anni e sarebbe perfetto per giocare alle spalle di Victor Osimhen.

In bianconero, infatti, l’argentino ha dato il meglio di sé proprio quando impiegato da trequartista nel 4-2-3-1, lo stesso modulo con cui verosimilmente giocherà il Napoli durante la prossima stagione.

Ad una specifica domanda su Dybala fatta ieri a Dimaro, il vicepresidente Edoardo De Laurentiis ha risposto che “Le vie del Signore sono infinite”, non chiudendo di fatto la porta al fuoriclasse argentino.

FOTO: Getty – Juventus Dybala

La realtà, comunque, è che rimane una trattativa molto complicata, specialmente viste le richieste di ingaggio del giocatore. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe aprire a Dybala soltanto in caso di cessione di Koulibaly.

Gli azzurri, infatti, hanno proposto il rinnovo al senegalese – offrendogli 6 milioni all’anno – offerta che però, al momento, è stata declinata dal difensore.

Ecco che, a quel punto, se Koulibaly non dovesse accettare quelle cifre potrebbero essere reinvestite su Dybala, anche se secondo la rosea si aprirebbe poi una lunga trattativa sui diritti di immagine che ancora non è stata abbozzata.