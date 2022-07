Concluso il terzo giorno di ritiro a Dimaro: lavoro personalizzato per due azzurri

Terzo giorno di lavoro per il Napoli nel primo ritiro di pre-campionato a Dimaro Folgarida, dove gli azzurri saranno impegnati fino al 19 luglio. Sono 29 i calciatori convocati da Luciano Spalletti per questa prima fase di preparazione, con il gruppo che è quasi tutto al completo dopo l’arrivo dei nazionali che avevano posticipato le vacanze estive.

Doppia seduta di lavoro quest’oggi: sia questa mattina che nel pomeriggio, dove Ounas, Anguissa, Meret, Elmas e Zielinski si sono aggregati alla squadra dopo essersi sottoposti ai test medici e fisici.

Assenti Olivera e Zanoli, che hanno svolto lavoro personalizzato rispettivamente in piscina e sul terreno di gioco, e che sperano di ritrovare presto la forma per riunirsi al resto del gruppo.

Napoli – Ritiro Dimaro Folgarida

Al termine del terzo giorno, il Napoli ha così pubblicato sui suoi profili ufficiali il report dell’allenamento odierno: “La squadra ha svolto seduta mattutina. Nel pomeriggio anche Ounas, Anguissa, Meret, Elmas e Zielinski si sono aggregati al gruppo. Gli ultimi aggregati hanno svolto la prima parte di test medici e fisici presso il centro sportivo di Carciato e un leggero lavoro atletico in campo.

Olivera ha svolto lavoro personalizzato in piscina. Zanoli personalizzato in campo. Di Lorenzo, Rrahmani e Politano, già in campo questa mattina, hanno concluso i test medici in programma e hanno effettuato un leggero lavoro in campo.

La squadra tornerà ad allenarsi domani mattina”.