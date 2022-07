Home » News Calcio Napoli » Il giovane attaccante del Napoli seguito in Serie C: interesse di un club campano

Il Napoli sta svolgendo il suo ritiro precampionato a Dimaro Folgarida per preparare al meglio la prossima stagione. Gli azzurri saranno impegnati in Val di Sole fino a martedì 19 luglio, per poi ripartire in direzione Abruzzo, a Castel di Sangro, per il secondo ritiro dal 23 luglio al 6 agosto.

In questo momento però è già presente un altro Napoli in Abruzzo: ad Alfedena, il Napoli Primavera, sotto gli ordini di mister Frustalupi, stanno disputando il loro ritiro precampionato. Gli azzurrini giocheranno ancora in Primavera 1 dopo la salvezza conquistata ai play out dello scorso campionato.

Giuseppe D’Agostino

Tra i maggiori protagonisti della scorsa stagione c’è stato sicuramente Giuseppe Ambrosino: l’attaccante 2003 ha segnato 20 gol, vincendo il titolo di capocannoniere e il premio come miglior attaccante. Il bomber azzurro ha giocato da protagonista l’Europeo U19 e da oggi ha raggiunto la prima squadra a Dimaro.

Ma c’è anche un altro attaccante che ha fatto molto bene tra gli azzurrini: insieme ad Ambrosino e Cioffi, anche Giuseppe D’Agostino ha fatto vedere grandi giocate. Infatti, il classe 2003 napoletano potrebbe andare in prestito per giocare tra i professionisti: secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, l’Avellino è molto interessato al giovane attaccante del Napoli.