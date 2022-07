Napoli, Deulofeu e un altro bianconero: doppio colpo dall’Udinese

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è ancora alla ricerca di un centrale di difesa che possa sostituire Axel Tuanzebe; il difensore inglese, infatti, non è stato riscattato dal Manchester United e ha lasciato libero lo slot del quarto difensore.

Nelle scorse settimane, gli azzurri hanno trattato con insistenza Leo Ostigard del Brighton, ma la trattativa pare ora in una fase di stallo. Proprio per questo motivo i partenopei si stanno guardando intorno per trovare delle possibili alternative.

Rodirgo Becao Mercato Napoli (Getty Images)

Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Messaggero Veneto, gli azzurri avrebbero individuato in Rodrigo Becao il profilo adatto. Il centrale brasiliano ha disputato un’ottima stagione con la maglia dell’Udinese e secondo la dirigenza azzurra sarebbe pronto per il grande salto in una big della Serie A.

Gli azzurri sono in ottimi rapporti con la dirigenza bianconera e inoltre sono fortemente interessati anche ad un altro titolare dei friulani, ovvero Gerard Deulofeu. Sempre secondo quanto affermato dal Messaggero Veneto, per i partenopei ci sarebbe la possibilità di un doppio colpo dall’Udinese.