Gli chiedono dello Scudetto: Spalletti non ci sta! La risposta a sorpresa

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico Luciano Spalletti ha avuto modo di commentare le possibili aspirazioni tricolori in vista della stagione che partirà tra poco più di un mese.

A questa domanda, l’allenatore di Certaldo ha risposto:

“Se si pensa allo scorso anno si parla solo dello Scudetto mancato, c’è un po’ da essere obiettivi quando si fanno delle valutazioni dato che ci sono altre squadre che come noi vogliono arrivare in Champions e vincere lo scudetto. Si parte in maniera corretta, mano nella mano tutti insieme, per poi andare a valutare quella che sarà la nostra qualità”.

A tal proposito, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, intervenuto anche lui in conferenza, ha così commentato:

“Un conto è dovere, un conto è volere. Noi tutti vogliamo nel nostro profondo e sogniamo di fare qualcosa di straordinario, ma poi come ha detto il mister ci sono delle squadre molto attrezzate e sarà difficile anche qualificarsi alla Champions League. Noi ci teniamo questo sogno, ma il nostro obiettivo vero è la Champions League. Il sogno Scudetto lo culliamo sempre, ci serve anche per andare sempre al massimo”.