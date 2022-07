Sindaco Dimaro: “Ritiro Napoli uno spettacolo. Conferenza Spalletti? Ci sarà un ospite a sorpresa”

Il primo giorno di ritiro è sempre emozionante, specialmente dopo due anni in cui il Covid aveva preso il sopravvento. Il Napoli oggi ha iniziato la prima parte del suo ritiro estivo, a Dimaro-Folgarida, in Trentino.

Proprio sull’emozione di riavere gli azzurri ed i tifosi a pieno regime si è espresso il sindaco di Dimaro, Romedio Menghini, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Oltre all’emozione del primo giorno di ritiro, il sindaco ha parlato dei vantaggi portati dalla presenza degli azzurri ogni estate.

Napoli, Nicola Giuntoli (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Ha inoltre confermato che alla conferenza stampa di oggi si unirà il d.s. Giuntoli, oltre ovviamente all’allenatore Spalletti. Di seguito le sue parole:

“Avevamo dei brutti di ricordi del ritiro perché c’era il Covid a comandare. Oggi siamo tornati ad una grande festa. Stamattina si respirava un’aria piena di entusiasmo. Erano tutti contenti e felici, il campo era uno spettacolo”.

“Finalmente sono ritornati gli autografi. Oggi doppio allenamento e poi la conferenza stampa con Spalletti e Giuntoli. Ho visto il mister molto carico e concentrato. Siamo molto contenti perché rivediamo tutti gli amici che ci frequentano da tanti anni”.

“Importante avere sempre la mascherina, sia per i tifosi che per i calciatori quando si incontrano. Quest’anno vogliamo divertirci e lavorare bene, e far sì che tutti i tifosi possano divertirsi con noi, ma con totale responsabilità”.

“Noi avendo la fortuna di ospitare il Napoli per tanti anni, siamo cresciuti molto. Abbiamo creato una nuova scuola elementare in cui ci sarà una palestra che si affaccia direttamente sul campo dove si allena la squadra di Spalletti. Così che i bambini possono godere di quanto di buono può offrire la nostra cittadina”.