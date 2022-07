Home » News Calcio Napoli » Titolarità per Meret? La risposta di Spalletti in conferenza spiazza tutti!

Prima conferenza stampa di stagione per il Napoli, rappresentato in sala stampa da Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, rispettivamente allenatore e direttore sportivo del club azzurro.

Tantissimi i temi affrontati dai due nel corso della conferenza stampa che ha avuto inizio alle 19:30 da Dimaro, sede della prima parte della fase pre-campionato del Napoli. Doppia seduta di allenamento quest’oggi per i giocatori a disposizione, in attesa dei nazionali che hanno avuto qualche giorno in più di riposo.

EMPOLI, ITALY – APRIL 24: Alex Meret goalkeeper of SSC Napoli looks on during the Serie A match between Empoli FC and SSC Napoli at Stadio Carlo Castellani on April 24, 2022 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Il ds partenopeo Giuntoli, nel corso della conferenza, ha annunciato l’addio di David Ospina e il rinnovo di Alex Meret, che prolungherà il suo accordo con i partenopei. Interrogato dai giornalisti a tal proposito, Luciano Spalletti ha così risposto:

“Meret sta facendo degli allenamenti buoni così da migliorare le cose in cui è un po’ carente. Per giocare in Champions League, in campionato e tutte le competizioni che verranno c’è bisogno di due portieri. Non c’è nessuno che ti garantisce il posto!”.