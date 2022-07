Giuntoli su Mertens: “Ci confrontiamo sempre con lui”, poi rivela la cifra offerta

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato anche di Mertens nel corso della conferenza stampa odierna a Dimaro. Il calciatore belga è svincolato, e si attende di capirne di più su un possibile nuovo contratto con il club partenopeo. La speranza è ormai appesa a un filo, ma il calciatore belga sta facendo di tutto per cercare di venire incontro al Napoli pur di restare all’ombra del Vesuvio

“Ci confrontiamo sempre con Mertens e tra Dries e il presidente c’è un rapporto straordinario. Hanno parlato a lungo e Aurelio gli ha detto un offerta di quasi 5 milioni lordi, che è stata rifiutata”.

EMPOLI, ITALY – SEPTEMBER 13: Napoli's sport director Cristiano Giuntoli

Nel corso della conferenza, Giuntoli ha parlato anche di Kalidou Koulibaly: “Non è arrivata nessuna offerta di nessun club, ma non nego che Kalidou che va in scadenza. Stiamo parlando tutti i giorni con lui. Il presidente gli ha fatto un’offerta irrinunciabile, gli ha offerto 6 milioni netti in 5 anni, che sono parenti a 6o milioni lordi per 5 anni, con un futuro da dirigente. Al momento, offerte per lui non ce ne sono”.