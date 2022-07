Home » News Calcio Napoli » “Offerto un futuro da dirigente nel Napoli per convincerlo a firmare”: clamorosa rivelazione sulla trattativa

Il primo argomento affrontato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli nel corso della conferenza stampa odierna è stato quello relativo al futuro di Kalidou Koulibaly. Il difensore franco-senegalese, com’è ormai ampiamente noto, è in scadenza di contratto e tra sei mesi sarà libero di accordarsi a zero con un’altra squadra in vista della stagione 2023-2024.

Il dirigente del club partenopeo ha così chiarito la situazione nel corso dell’incontro odierno con la stampa:

“Non è arrivata nessuna offerta di nessun club, ma non nego che Kalidou che va in scadenza. Stiamo parlando tutti i giorni con lui. Il presidente gli ha fatto un’offerta irrinunciabile, gli ha offerto 6 milioni netti per 5 anni con un futuro da dirigente. Ha preso un po’ di tempo, ci ha detto che vuole valutare”.

Non solo uno sforzo dal punto di vista economico, ma un posto in pianta stabile nella dirigenza del Napoli a carriera finita. Basterà per convincere l’ex Genk ad accettare il prolungamento? Nelle prossime settimane, la situazione dovrebbe essere più chiara.