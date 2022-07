Deulofeu-Napoli: lo ha rivelato Giuntoli in conferenza, cambia tutto?

Uno dei nomi accostati con maggior forza al Napoli è quello di Gerard Deulofeu. Il calciatore spagnolo è uno degli obiettivi primari per Luciano Spalletti e per tutto il Napoli, tant’è che ci sarebbe un accordo di massima con il giocatore. In stallo, invece, la trattativa con l’Udinese che, così come ammesso dallo stesso dirigente Pierpaolo Marino, continua a battere cassa.

Il direttore sportivo del club partenopeo, Cristiano Giuntoli, alla domanda posta da uno dei giornalisti presenti in sala stampa, ha annunciato:

“Noi facciamo chiamate per informarci e sui giornali si scrive di tutto. Come è giusto che sia, i giornalisti fanno il proprio lavoro. Ma fondamentalmente non c’è stato nulla”.

Un bluff da parte del dirigente azzurro, o parole che sanno di difficoltà nella trattativa tra il Napoli e il club friulano? Non resta che attendere per capire quale sarà l’esito dei prossimi colloqui tra le due società. Il calciatore, intanto, parrebbe aver dato priorità al Napoli: una disponibilità che, per ovvi motivi, rischia di non durare in eterno.