Home » News Calcio Napoli » Cannavaro: “Napoli? Sarei rimasto, non decisi io l’addio”

Fabio Cannavaro è l’ultimo italiano a vincere il Pallone d’Oro, oltre ad essere l’ultimo difensore ad averlo vinto. Nativo di Napoli e fratello dello storico capitano azzurro Paolo, lasciò gli azzurri nel 1995, appena 22enne, dopo essere cresciuto nelle giovanili partenopee.

Dopo aver esordito a fine stagione ’92/’93, il 7 marzo, appena 19enne. Nei due anni seguenti fece spesso coppia con l’esperto Ferrara nella formazione titolare, registrando più di 60 presenze e segnando il suo primo ed unico gol in azzurro contro il Milan, a San Siro, l’8 gennaio 1995.

Fabio Cannavaro (Getty Images)

Proprio del suo passato in azzurro ha parlato, durante un’intervista su DAZN nel format “Linea Diletta”, con la giornalista Diletta Leotta. Il Campione del Mondo nel 2006 è tornato sulle motivazioni dietro alla sua cessione al Parma, oltre a condividere un aneddoto su Diego Armando Maradona. Di seguito le sue parole:

“A Napoli c’è una squadra sola, non è come le altre città, i tifosi hanno un rapporto viscerale con quei colori. Mi avrebbe fatto molto piacere rimanere al Napoli, ma la società era in difficoltà e fu costretta a cedermi.”

“Una volta entrai in scivolata su Maradona durante una delle partitelle del giovedì tra Primavera e prima squadra. Un dirigente mi urlò subito ‘Fabio fai pianooo’. Mentre Diego mi disse ‘Tranquillo, gioca normalmente’.”