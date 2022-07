Home » News Calcio Napoli » UFFICIALE: prestito in Serie C per il giocatore del Napoli!

È ufficiale il prestito di Antonio Cioffi, attaccante classe 2002 del Napoli, all’U.S. Città di Pontedera. Il club, che milita attualmente in Serie C, ha reso noto il trasferimento attraverso un comunicato sul proprio sito.

FOTO: Cioffi

UFFICIALE – Napoli, ceduto Cioffi in prestito al Pontedera

“L’U.S Città di Pontedera comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatore Antonio Cioffi, attaccante classe 2002, che arriva in prestito dal Napoli, dove è cresciuto nelle giovanili fino ad arrivare in prima squadra. Con Luciano Spalletti, viene schierato in Coppa Italia contro la Fiorentina, ma il suo esordio tra i “grandi” è con mister Gattuso, in Serie A nella stagione 20-21, sempre contro la Fiorentina.

Importanti anche le esperienze nelle giovanili dell’Under 17 partenopea, con la quale, nella stagione 2018/19, ha collezionato 14 gol, trascinando la squadra di mister Carnevale fino alla semifinale scudetto. Un grande benvenuto nella famiglia Granata ad Antonio e in bocca al lupo per la prossima stagione!“.

Il giovane attaccante del Napoli, quindi, andrà in prestito per fare esperienza in un campionato di Serie C.