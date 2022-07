Petagna-Monza: Galliani sorprende tutti, l’annuncio sulla trattativa

Il Napoli, in partenza domani direzione Dimaro, potrebbe salutare nel corso del ritiro diversi azzurri con il futuro in maglia azzurra ancora incerto. Tra questi Andrea Petagna, in cerca di maggiore spazio e cercato con grande interesse soprattutto in Serie A.

Petagna, arrivato due estati fa dalla SPAL come vice Osimhen, è quasi sempre subentrato a gara in corso, strappando comunque diverse presenza dal primo minuto, complici anche i diversi infortuni dell’attaccante nigeriano, riuscendo a timbrare il cartellino 9 volte in 68 partite.

Con un futuro ancora incerto e la volontà di cercare maggiore spazio, le possibilità di una cessione in questa finestra di calciomercato salgono di quotazione. Tra i diversi club interessati, tra i più attivi c’è il Monza di Berlusconi e Galliani, alla ricerca di una prima punta di spessore da regalare al tecnico Stroppa.

Andrea Petagna – Napoli (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Petagna-Monza: arrivano le parole di Galliani

Adriano Galliani nel corso della conferenza stampa a margine della presentazione delle maglie per la prossima stagione, è intervenuto a commentare il calciomercato del Monza. Tra i diversi nomi accostati al club, ha rivelato importanti aggiornamenti anche sulla trattativa con il Napoli per Petagna.

Queste le sue parole: “Lo sento, lo ascolto, gli voglio bene. Io spesso la sera parlo con giocatori che avevo anni fa, sono tutti amici. Quando ci si incontra per caso tra me e Petagna baci e abbracci, ma da lì a diventare un giocatore del Monza ce ne passa“.