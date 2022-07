Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per commentare le ultime notizie di calciomercato in casa Napoli.

Diversi i temi trattati, partendo da quello più in voga negli ultimi giorni, il futuro di Kalidou Koulibaly in maglia azzurra: “Campeggia forte il nome di Koulibaly e il Napoli è concentrato su questo. Il club azzurro offre 60 milioni lordi in cinque anni e la valutazione spetta al calciatore. Alla Juve non ci va. Spero che questa mossa del Napoli possa cambiare tutto.

La società sa bene di non poter perdere un calciatore come il senegalese. Sentivo Marotta dire che i difensori oggi sono facili da sostituire, forse i suoi, ma di certo non Kalidou.”.

Kaludou Koulibaly – Napoli (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Alvino, chiamato poi a commentare i sogni legati all’arrivo di Ronaldo o Dybala in maglia azzurra, ha così risposto sicuro: “Su Ronaldo smettiamo di sognare, è un’operazione che non è assolutamente alla portata del Napoli. Per Dybala invece conosciamo le sue richieste, così come i parametri del Napoli, vanno fatte delle valutazioni. Le vie del mercato sono infinite, è giusto sognare.

In merito al tweet che ho pubblicato alle 12 con scritto: -vieni a Napoli #081- posso dire solo che magari non ha un messaggio preciso, è per attirare i calciatori più forti alla nostra città.

Il mercato è appena iniziato, il Napoli lavorerà bene, dobbiamo essere fiduciosi“.

Infine, conclude dando importanti indiscrezioni sulle voci che vorrebbero dei rallentamenti nella trattativa per il rinnovo di Alex Meret: “Non ho notizie di rallentamenti sul rinnovo di Meret. Spero che se ne parli in conferenza stampa per fare chiarezza, anche perché tutte queste voci fanno male al Napoli e al ragazzo, è giusto che la società esca allo scoperto.”