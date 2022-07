Home » News Calcio Napoli » Calciomercato Napoli, spunta un ex Barcellona per la difesa: piace ad un’altra big

Il calciomercato ha da poco riaperto le porte in vista della sessione estiva, che comincia sin da subito a regalare grandi botti. Una delle ultime voci è quella che riguarda il forte interesse, e il contatto, della Juventus per Kalidou Koulibaly: il difensore senegalese è in scadenza a giugno 2023 e non ha ancora trovato un accordo con il Napoli per rinnovare il suo contratto.

Gli azzurri cominciano a lavorare e nella lista, secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista Santi Aouna, sarebbe finito anche un ex calciatore del Barcellona.

Todibo Napoli (Getty Images)

Todibo nella lista del Napoli: la notizia

Il Napoli mette gli occhi su Jean-Clair Todibo, difensore classe ’99 attualmente in forza al Nizza: gli azzurri avrebbero chiesto informazioni al club francese, secondo quanto riportato da un tweet di Santi Aouna, giornalista di Footmercato.

Gli azzurri, però, dovranno battere la concorrenza di diversi club europei per arrivare al talento ex Barcellona: Siviglia, Manchester United e Newcastle le altre pretendenti per il giovane centrale. I francesi, intanto, avrebbero addirittura chiuso le porte ad un eventuale cessione del 22enne.