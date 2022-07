Petagna-Monza, c’è una novità nella trattativa: lo ha fatto Galliani

Il calciomercato del Napoli si è aperto con gli acquisti di Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, ma la società partenopea avrà bisogno di vendere prima di poter effettuare nuovi acquisti. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare Napoli è quello di Andrea Petagna.

Petagna, acquistato nel 2020 dalla Spal per essere utilizzato come vice Osimhen, a causa dei numerosi infortuni del nigeriano, ha disputato anche diverse partite dal primo minuto: le presenze totali sono 68 con 9 gol all’attivo.

Le sue prestazioni non sono state sempre esaltanti, anche se sono diversi i gol pesanti che sono valsi la vittoria al Napoli: due su tutti quelli decisivi contro Genoa e Sampdoria nella passata stagione.

Andrea Petagna (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il Napoli, la cui fluidità del gioco dipende molto dal centravanti, con la presenza in attacco di Petagna, che ha ovviamente caratteristiche molto diverse da Osimhen, è andato più volte in difficoltà sotto l’aspetto della costruzione della manovra.

Dunque, il futuro di Petagna è ancora incerto e la possibilità che lasci gli azzurri è concreta. Il giocatore è seguito dal Monza da diverso tempo e la società di Berlusconi sta provando in tutti i modi a portare l’attaccante ex Atalanta in Brianza.

Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello durante la trasmissione serale dedicata al calciomercato in onda su Sportitalia, pare che Adriano Galliani abbia offerto un ricco triennale all’attaccante.

Tuttavia, il calciatore ancora deve sciogliere le riserve riguardanti il suo imminente futuro: i prossimi giorni potranno essere decisivi per l’evolversi della trattiva.