L’allenatore gela il Napoli: “Fino al 1° agosto non si muove”

Ola Solbakken è uno degli obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto d’attacco. Matteo Politano, infatti, ha insistentemente chiesto di essere ceduto, anche se al momento non sono ancora arrivate offerte congrue alle richieste del club azzurro.

Classe 1998, il norvegese ha già giocato in Europa con il Bodø/Glimt, fermandosi ai quarti di finale contro la Roma, poi futura campionessa. Anche i giallorossi sono forti sul giocatore e, attualmente, rappresentano uno dei più seri avversari del Napoli per assicurarsi Solbakken.

FOTO: Getty – Solbakken Bodø/Glimt

A fare chiarezza sul futuro del norvegese, comunque, ci ha pensato il suo allenatore Kjetil Knutsen, che ha specificato come intenda contare su di lui almeno un altro mese.

“Non venderemo giocatori fino al primo agosto“, ha dichiarato Knutsen ai media locali. Questo perché il Bodø/Glimt sarà impegnato nei preliminari di Champions in questo periodo. Già questo pomeriggio, infatti, i norvegesi scenderanno in campo alle 18 contro Ki, squadra delle Isole Fær Øer.

L’obiettivo di Knutsen era quello di avere a disposizione il calciatore (reduce da un piccolo infortunio) per la sfida di questa sera, motivo per cui ieri non si è allenato.