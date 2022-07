VIDEO | Nuove maglie del Napoli 22/23: SVELATI I COLORI delle divise!

C’è tanta voglia di scoprire quali saranno le prossime maglie del Napoli in vista della prossima stagione che vedrà gli azzurri di Spalletti protagonisti anche in Champions League. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i prossimi colori delle tre divise partenopee dovrebbero essere di colore azzurro, bianco e blu.

Nella scorsa stagione il Napoli ha sfoggiato tante divise diverse, alcune in onore di Maradona, altre invece per diverse ricorrenze come ad esempio quella di Halloween di colore nero. In totale le maglie degli azzurri nella scorsa stagione sono state ben tredici.

In questa stagione le nuove divise partenopee non sono ancora state svelate, quello che invece abbiamo saputo raccogliendo delle informazioni è che i tre colori sociali saranno l’immancabile azzurro accompagnato dal bianco e dal blu. C’è ovviamente tanta curiosità di conoscere le nuove divise anche dal punto di vista estetico e soprattutto di scoprire quelle che verranno invece indossate in Champions League.

