Solbakken: il Napoli ha un vantaggio sulla Roma, ma c’è un ostacolo!

Da qualche giorno nel mirino del ds Cristiano Giuntoli c’è Ola Solbakken, esterno destro del Bodo Glimt classe ’98. Il giovane attaccante ha un contratto in scadenza con la società norvegese il 31 dicembre 2022 e quindi potrebbe trasferirsi a parametro zero nella sessione invernale di calciomercato a gennaio.

FOTO: Getty Images, Solbakken

Il Napoli, però, vorrebbe prenderlo da subito, investendo quel paio di milioni che gli consentirebbero di muoversi più velocemente rispetto alla concorrenza, in primis rappresentata dalla Roma di Josè Mourinho. La squadra giallorossa è da tempo interessata al calciatore norvegese e vorrebbe portarlo subito nella capitale, ma è ostacolata dai pessimi rapporti con il Bodo Glimt, dovuti a quanto accaduto ad aprile dopo i quarti d’andata di Conference League.

Sotto questo profilo, dunque, il Napoli è in vantaggio sulla Roma, che per ultimare il trasferimento dovrebbe attendere gennaio. Ma c’è un ostacolo posto alle trattative della società di Aurelio De Laurentiis, ovvero la questione cessioni. Prima di completare ulteriori operazioni in entrata, il Napoli deve chiarire quali sono i calciatori che lasceranno la maglia azzurra.

In particolar modo, l’acquisto di Ola Solbakken è legato alla cessione di Matteo Politano, che libererebbe lo spazio nella rosa in quel determinato ruolo. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello sport.