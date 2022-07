Home » News Calcio Napoli » Napoli, Olivera si porta dietro un problema fisico: le sue condizioni in vista di Dimaro

Il calciomercato del Napoli sta per entrare sempre più nel vivo: tanti i nomi accostati agli azzurri nelle ultime ore al netto di due acquisti già annunciati dal club, Mathias Olivera e Khvicha Kvaratkshelia. Il terzino uruguaiano, arrivato dal Getafe per la cifra di 11 milioni di euro circa, si porta dietro un problema fisico subito nelle ultime uscite in nazionale.

A fare chiarezza sulle condizioni del 24enne ci ha pensato La Gazzetta dello Sport, che ne ha parlato nell’edizione odierna, anche in vista del ritiro in programma a Dimaro Folgarida.

Olivera Napoli (Getty Images)

Le condizioni di Olivera in vista di Dimaro

Mathias Olivera, nuovo terzino sinistro del Napoli, ha subito una distorsione al ginocchio in una delle ultime uscite con l’Uruguay prima delle vacanze. La Gazzetta dello Sport ha fatto chiarezza sul suo infortunio e sulle attuali condizioni: l’ex Getafe starebbe recuperando in gran fretta e potrebbe essere a disposizione di mister Luciano Spalletti già dai primi allenamenti in quel di Dimaro.

Il classe ’97 si giocherà il posto con Mario Rui, sempre presente dopo i numerosi infortuni di Faouzi Ghoulam, che ha lasciato il club proprio qualche giorno fa, in scadenza di contratto.