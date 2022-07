Home » News Calcio Napoli » Il Napoli torna su un ex obiettivo? L’agente lo ha proposto agli azzurri

Il calciomercato non si ferma e il Napoli continua a muoversi. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è al lavoro per regalare a mister Luciano Spalletti una rosa adeguata per la prossima stagione.

Uno dei nomi nuovi che arriva dal Brasile è quello di Wendel, centrocampista brasiliano dello Zenit San Pietroburgo, che dopo due anni di militanza in Russia vuole provare una nuova esperienza. Il centrocampista ventiquattrenne, già in passato seguito dal Napoli, pare sia di nuovo nel mirino del club partenopeo.

Gli azzurri, infatti, qualora uno tra Demme e Fabian Ruiz dovesse andar via, dovranno chiudere sicuramente un acquisto a centrocampo.

Wendel (Photo by ISABELLA BONOTTO/AFP via Getty Images)

Secondo quanto riportato da Coluna do Fla, quotidiano brasiliano, il giocatore è stato offerto dall’agente sia al Napoli che all’Everton, tuttavia, la priorità di Wendel e della famiglia pare sia quella di tornare in Brasile. L’agente però sta cercando di convincere il giocatore a rimanere in Europa: è ancora giovane e potrebbe dire ancora la sua nel vecchio continente.

Durante la sua carriera, Wendel ha indossato le maglie del Fluminense, Sporting Lisbona per poi approdare in Russia.

Le caratteristiche principali del giocatore sono una forte resistenza fisica e un grande senso della posizione in un centrocampo sia a due che a tre. Un giocatore ideale per il 4-2-3-1 di Spalletti.