Napoli, spunta un nome nuovo per il post-Koulibaly: gioca in Bundesliga!

Le porte del calciomercato si sono riaperte da qualche giorno e tutti i club sono costantemente al lavoro per migliorare gli organici in vista della prossima stagione. Il Napoli, allenato da Luciano Spalletti, è coinvolto in diversi rumors riguardanti soprattutto il mercato in uscita.

Tra i nomi caldi c’è sicuramente quello di Kalidou Koulibaly, che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno 2023 e potrebbe partire. Nelle scorse settimane è spuntato il nome di Kim Min Jae, difensore coreano del Fenerbahce, che oggi sembra non essere più l’unico.

Piero Hincapiè Napoli

Napoli su Hincapié: le ultime

Secondo quanto riportato da un tweet di Daniele Longo, esperto di calciomercato e giornalista di Calciomercato.com, il Napoli avrebbe seriamente messo gli occhi su Piero Hincapié, difensore ecuadoregno in forza al Bayer Leverkusen.

Dopo i primi contatti, l’entourage del ragazzo ha fatto sapere che gradirebbe molto la destinazione, ma gli azzurri daranno comunque priorità ad un eventuale rinnovo di Kalidou Koulibaly, il cui futuro resta ancora in bilico a qualche giorno dall’inizio della nuova stagione.