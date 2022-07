Home » News Calcio Napoli » Piaceva al Napoli, va in Premier League: è fatta per l’acquisto di Sinisterra

Con la partenza già annunciata a gennaio di Lorenzo Insigne, il Napoli per diverso tempo è stato costretto a cercare un sostituto sul mercato. Nel corso dei mesi, sono diversi i nomi accostati agli azzurri per rimpiazzare l’ormai ex capitano e tra questi c’è anche quello di Luis Sinisterra.

Sinisterra è un’ala sinistra classe ’99 di proprietà del Feyenoord che ha impressionato la dirigenza azzurra per la sua capacità di dribbling e la sua progressione in velocità.

Gli azzurri hanno poi deciso di puntare su Kvaratskhelia e Sinisterra è finito fuori dai radar della dirigenza azzurra.

Mercato Napoli Luis Sinisterra (Getty Images)

Niente Napoli per Sinisterra, ma il futuro è lontano dall’Olanda

Sinisterra, però, non resterà al Feyenoord; per lui è pronta un’avventura in Premier League. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, tramite il proprio profilo Twitter, Sinisterra è pronto a legarsi al Leeds per la prossima stagione. Sempre secondo quanto affermato da Fabrizio Romano, restano da limare alcuni dettagli tra le due società, ma il giocatore ha trovato l’accordo con gli inglesi.

Di seguito le parole di Fabrizio Romano:

“CONFERMATO – Il Leeds sta chiudendo l’accordo con Luís Sinisterra come nuova ala – pieno accordo sui termini personali e ora sono in corso le trattative per completare l’accordo con il Feyenoord”.