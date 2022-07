“Mendes ha offerto Cristiano Ronaldo”: la verità sull’affare con il Napoli

Cristiano Ronaldo sta infiammando il calciomercato europeo. Il fuoriclasse portoghese ha chiesto la cessione al Manchester United perchè vorrebbe giocare per traguardi importanti e soprattutto ha voglia di essere ancora protagonista in Champions League.

Da quel momento, sono tante le squadre che si sono interessate al numero 7 dei Red Devils, con il Chelsea in pole position. Lo United, però, non vorrebbe cederlo in Premier League e questo potrebbe aprire le porte anche ad altri club.

Mercato Napoli Cristiano Ronaldo (Getty Images)

Nelle scorse ore si era parlato anche di un interessamento del Napoli, ma secondo quanto riportato dal quotidiano Il Roma, sarebbe andata diversamente. Ronaldo, attraverso il suo procuratore Jorge Mendes, si sarebbe proposto al Napoli per provare a realizzare qualcosa di storico all’ombra del Vesuvio. Non sarebbe la prima volta che Ronaldo si proponga al Napoli; infatti il portoghese poteva arrivare in azzurro prima del suo approdo alla Juventus.

La risposta della dirigenza azzurra, però, non è stata positiva. Lo stipendio di Cristiano Ronaldo è fuori dai parametri societari e di conseguenza non rientra nei piani futuri del Napoli.