Napoli irremovibile: la strategia è chiara, Mertens dovrà farlo per il rinnovo

Dries Mertens è slegato da ogni vincolo contrattuale con il Napoli, visto che ufficialmente il rapporto tra il club azzurro e il suo miglior marcatore di tutti i tempi è scaduto il 30 giugno scorso.

Il belga è dunque totalmente libero di trattare con qualunque club: la Lazio del suo mentore Maurizio Sarri lo corteggia da tempo, mentre nel frattempo è spuntata anche una curiosa proposta del Capri.

FOTO: Getty – Napoli Mertens

L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto della situazione anche in ottica Napoli, non escludendo possibili colpi di scena in chiave rinnovo (anche se, formalmente, si tratterebbe di un nuovo contratto, visto che quello precedente è scaduto).

La richiesta di Mertens è sempre ferma sui 2,4 milioni, mentre il club di De Laurentiis offre la metà. Proprio il rientro del presidente potrebbe ricucire lo strappo ma, di fatto, Dries si trova ad un bivio.

Tra mercoledì e giovedì il Napoli si ritroverà a Castel Volturno per i test di routine prima della partenza per Dimaro, che avverrà venerdì. Al momento, la presenza di Mertens non è prevista e la strategia del club azzurro è ormai chiara: non sono previsti rilanci, toccherà al belga fare il primo passo.