Petagna-Monza: a breve possibile svolta nella trattativa, le ultime

Tra i possibili nomi in uscita per il Napoli figura anche quello di Andrea Petagna, alla ricerca di una destinazione in cui possa avere più spazio. Nel corso di questa stagione con la società azzurra, infatti, il centravanti italiano ha collezionato 32 presenze (in tutte le competizioni), di cui solo 9 da titolare, realizzando 4 reti e 5 assist.

Petagna (Photo by VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images)

Petagna è entrato nel mirino di diversi club, come Sampdoria, Torino e Monza. Quest’ultimo sembra in vantaggio su tutti gli altri e punta ad individuare un bomber che si inserisca in modo ottimale e rapido nei meccanismi di gioco di Stroppa. Andrea Petagna potrebbe essere il profilo giusto per le richieste del club.

Infatti, secondo quanto scritto dall’edizione oggi in edicola del Corriere dello sport, nella prossima settimana potrebbe arrivare una svolta nella trattativa Petagna-Monza, poiché è previsto un incontro tra Adriano Galliani e l’agente del giocatore Giuseppe Riso. L’obiettivo dell’incontro è quello di approfondire la situazione del calciatore azzurro.