Ostigard-Napoli, ulteriori contatti con il Brighton nelle ultime ore: gli aggiornamenti

Il Napoli continua a muoversi in maniera molto attiva sul mercato: dopo aver chiuso gli acquisti di Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non è intenzionato a fermarsi. La dirigenza azzurra si sta muovendo per regalare a mister Luciano Spalletti un quarto difensore centrale per sostituire Axel Tuanzebe rientrato al Manchester United dopo il prestito di sei mesi.

Leo Ostigard (Photo by Getty Images)

Sul taccuino di Cristiano Giuntoli ci sono i nomi di Nicolò Casale dell’Hellas Verona e Leo Ostigard del Brighton: il primo obiettivo del Napoli è il norvegese che ha disputato l’ultima parte di stagione in prestito al Genoa.

Vista anche l’accelerata della Lazio per Casale, il Napoli sta provando ad affondare per Ostigard. Secondo quanto riporta l’edizione online de “La Repubblica”, dopo una fase di stallo delle ultime settimane, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti con il Brighton: il Napoli fa sul serio e vuole chiudere in fretta per il difensore classe ’99.