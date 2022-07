Ostigard o Casale? Giuntoli ha scelto: si va verso la fumata bianca!

Per quanto riguarda le operazioni in entrata per il club di Aurelio De Laurentiis, in difesa sono da ultimare le scelte per un secondo portiere e per un quarto centrale di difesa da mettere a disposizione di Spalletti. Per il difensore, le alternative sul taccuino di Giuntoli erano Ostigard e Casale, ma il direttore sportivo sembra ormai aver sciolto il dubbio.

Secondo quanto riportato dall’edizione oggi in edicola de Il Mattino, infatti, il Napoli ha preso la sua decisione ed ha optato per Leo Ostigard come quarto difensore centrale della prossima stagione. Il giocatore norvegese si è detto favorevole al trasferimento nel Napoli e ad un ritorno in Seria A ed ha spinto con il Brighton per la cessione. La cifra di accordo dovrebbe essere intorno ai 5 milioni di euro nelle casse della società inglese.

FOTO: Getty Images, Ostigard

Il quotidiano riporta inoltre che la settimana che avrà avvio domani sarà decisiva per la chiusura della trattativa e per la fumata bianca. Sono da limare le ultime distanze con il club inglese, ma l’operazione sembra essere ormai sulla via della conclusione. Il Mattino annuncia Leo Ostigard come quarto centrale di Spalletti per la prossima stagione.