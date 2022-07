Il Napoli punta Dybala, ma la richiesta è alta: la cifra

È di ieri la notizia di un contatto tra il club di Aurelio De Laurentiis e l’entourage di Paulo Dybala per valutare un possibile arrivo in casa Napoli. Il calciatore dal 1° luglio è svincolato dalla Juventus ed è alla ricerca di una nuova destinazione. Il primo sondaggio effettuato da Napoli è stato relativo all’individuare i costi di questa operazione.

FOTO: Getty Images, Dybala

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, però, le richieste dell’argentino spaventano e sono distanti dalla politica di riduzione del monte ingaggi messa in atto da Aurelio De Laurentiis. Per Dybala, infatti, si parla di 6 milioni di euro (più 1 di bonus) d’ingaggio per quattro anni, una cifra sicuramente lontana dall’idea di ridimensionare i costi e le spese del club partenopeo.

Su Dybala non c’è solo il Napoli, ovviamente. Non passa inosservato l’ex numero 10 della Juventus libero da qualsiasi legame con la Vecchia Signora. Su di lui ci sono anche l’Inter, nettamente in vantaggio sulle altre concorrenti, il Milan, il Manchester United e l’Arsenal, che hanno chiesto informazioni e sondato il territorio per un eventuale trasferimento.