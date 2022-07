Vicario e Sirigu si allontanano dal Napoli: il club di Serie A vicino al doppio colpo

Il calciomercato estivo è ufficialmente iniziato e il Napoli dovrà ultimare la rosa per la prossima stagione. La dirigenza azzurra si è mossa in anticipo per regalare subito a mister Spalletti i primi due acquisti Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia in vista del ritiro di Dimaro Folgarida che comincerà il prossimo 9 luglio.

Uno dei ruoli dove dovrà intervenire il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è quello della porta. Il portiere titolare David Ospina è andato in scadenza di contratto e ha deciso di volare in Arabia Saudita, approdando all’Al-Nassr. Il Napoli così ha scelto di puntare su Alex Meret, rinnovandogli il contratto (in scadenza nel 2023) fino al 2027.

Guglielmo Vicario (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

La Lazio beffa il Napoli: vicino il doppio colpo

Giuntoli, però, dovrà trovare un secondo portiere da affiancare a Meret. Si sono fatti tanti nomi per la porta del Napoli e tra questi c’è anche quello di Guglielmo Vicario dell’Empoli. Il classe ’96 ha disputato un’ottima stagione e si sono accesi i riflettori di diverse squadre su di lui.

La Lazio di Maurizio Sarri sembra aver superato la concorrenza: visti gli addii di Strakosha e Pepe Reina, il club capitolino deve accelerare i tempi. C’è già l’accordo tra Lazio e giocatore, ma si devono ultimare gli ultimi dettagli con l’Empoli.

Secondo quanto riporta il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i contatti procedono e la trattativa va avanti, ma la Lazio sta insistendo: le parti sono vicine ad accordarsi per una cifra vicina ai 13 milioni di euro più bonus.

Salvatore Sirigu (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Ma la Lazio, come detto in precedenza, ha bisogno di trovare in fretta anche un secondo portiere, vista la rescissione a sorpresa di Reina. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club biancoceleste è pronto ad acquistare anche Salvatore Sirigu: blitz a sorpresa e parti vicine a chiudere l’accordo.

Anche Sirigu era uno dei nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli: a questo punto, il Napoli dovrà rivedere i propri piani per il ruolo di secondo portiere.