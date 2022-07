Salernitana interessata a Petagna e Ounas? Arriva l’annuncio in conferenza stampa

Dopo la miracolosa salvezza dello scorso anno, la Salernitana è pronta a dare battaglia anche nella prossima stagione per provare a mantenere la massima serie. Dopo l’addio di Walter Sabatini, il presidente Danilo Iervolino ha scelto Morgan De Sanctis come nuovo direttore sportivo della società granata.

Ounas e Petagna (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

De Sanctis, ex portiere del Napoli, ha parlato oggi in conferenza stampa, affrontando diversi temi di mercato e provando a spiegare le prossime mosse della Salernitana.

Il direttore sportivo granata ha parlato anche di Andrea Petagna e Adam Ounas, giocatori azzurri che potrebbero interessare alla Salernitana.

Di seguito le sue parole:

“Noi guardiamo ovunque. Il Napoli vale tanto quanto la Roma, il Milan o altri club stranieri. Ounas non è il tipo di giocatore adatto al 3-5-2, non cerchiamo esterni che abbiano bisogno di toccare la linea. Oggi, nella Salernitana, non verrebbe valorizzato. Su Petagna potrebbero esserci degli sviluppi, ma dipende dalla società d’appartenenza. È considerato l’alternativa ad Osimhen. Posso dire che con gli agenti dell’attaccante non ho avuto modo di parlare”.