Napoli su Januzaj: spuntano rumors dalla Spagna sulla trattativa

Con la fine di giugno il Napoli ha ufficialmente detto addio a Dries Mertens, che rientra nella lista svincolati di questa sessione estiva di calciomercato. Salvo colpi di scena, dopo Lorenzo Insigne, anche il belga saluta i tifosi azzurri.

Non sarà l’ultima cessione del club di De Laurentiis, che lavora per rifondare la squadra per la prossima stagione. Con molta probabilità, infatti, a partire sarà anche Matteo Politano, che potrebbe raggiungere Gennaro Gattuso al Valencia.

FOTO: Getty Images, Januzaj

Tra i sostituiti individuati all’ala destra c’è Adnan Januzaj, 27enne svincolato dal Real Sociedad a partire dal 30 giugno. Il calciatore belga potrebbe quindi arrivare a Napoli a parametro zero e pare che la società partenopea sia molto interessata a lui. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli è pronto a definire concretamente una trattativa con l’attaccante.

Il quotidiano, inoltre, afferma che dalla Spagna arrivano dei rumors di mercato che parlano di un discorso già molto avanzato tra le parti che potrebbe trovare una conclusione già a partire dai prossimi giorni.