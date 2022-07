Maglie e sciarpe per accogliere Insigne al Toronto: prezzi altissimi

Lorenzo Insigne è da oggi ufficialmente un nuovo giocatore del Toronto, dopo che nella giornata di ieri è scaduto il suo contratto con il Napoli.

L’ex capitano azzurro, dopo dieci lunghi anni in terra partenopea, è pronto a vivere questa nuova esperienza in Canada.

Insigne addio al Napoli

Per stessa ammissione del giocatore, questa scelta non è frutto del ricco stipendio che percepirà bensì è stata una vera e proprio scelta di vita, per lui e per la famiglia.

In particolare, con l’ufficialità dell’operazione avvenuta come detto nella giornata odierna, è apparso sui siti ufficiali del Toronto anche il merchandising ufficiale della squadra.

I prezzi sono davvero alti soprattutto per quanto riguarda una maglietta oppure una sciarpa di Lorenzo Insigne.

Nello specifico, la t-shirt ufficiale costa ben 165$ mentre la sciarpa 45$.

Maglia Insigne Toronto

Ciò sta a testimoniare che quella del Toronto non è stata solo una scelta legata al campo ma anche e soprattutto di marketing.

Sciarpa Insigne Toronto

Il magnifico esordirà a breve con la maglia del Toronto e i tifosi non vedono l’ora di poter apprezzare le sue qualità in campo; intanto l’Insigne-mania in Canada è già iniziata.