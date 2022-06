Cremonese, parla Braida: “Futuro Gaetano? Il Napoli ha deciso”

Ariedo Braida, dirigente della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb durante l’evento a Rimini che ha preceduto l’apertura del calciomercato.

In particolare, Braida si è soffermato su Gianluca Gaetano, giocatore che nella scorsa stagione era in prestito proprio alla Cremonese dal Napoli.

Gaetano lo scorso anno ha fatto una grande stagione alla corte di Pecchia contribuendo con i suoi gol e i suoi assist alla promozione del club lombardo in Serie A.

Gianluca Gaetano (Photo by Andreas Schlichter/Getty Images)

Di seguito le parole del dirigente:

C’è speranza di confermare Gaetano e Fagioli? “Al momento no, sia Napoli che Juventus non sono disponibili perché sono giocatori che entrambe pensano di mantenere nel loro organico al momento. In caso dovessero esserci nelle novità in futuro noi saremo in pole position e speriamo di poter ottenere un prestito o trovare nuove soluzioni”.

Dunque, al momento il Napoli sembra davvero intenzionato a trattenere Gaetano in rosa per la prossima stagione.

Tuttavia, la preparazione precampionato sarà fondamentale per capire realmente quale possa essere il futuro del giovane gioiellino del Napoli.