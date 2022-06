VIDEO | MAXIMIANO-NAPOLI: LE PAROLE SUL FUTURO!

Dopo l’apertura al prestito del Granada arriva la frenata del direttore generale Alfredo García Amado che chiude le porte alla trattativa del portiere.

Ecco quanto evidenziato nelle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa:

“Ogni giocatore ha la sua situazione contrattuale ma la società deve badare ai propri interessi, rispettando le loro preoccupazioni. Dobbiamo difendere gli interessi del club. Ci sono giocatori che hanno detto di voler giocare in Liga, ma dovranno portare offerte che il Granada reputi interessanti, altrimenti non se ne andranno. Milla e Maximiano? La situazione di entrambi è la stessa, contratto in vigore e clausola, non abbiamo intenzione di vendere nessuno dei due. La squadra sarà molto competitiva e la speranza è che nessuno ci abbandoni”.

Da ciò si evince che nel caso in cui il Napoli si convincesse a pagare la clausola potrebbe portare a casa il portiere numero 1 del Granada senza la necessità di trattare con la società. Vista la situazione economica del Granada, appena retrocesso dalla massima serie, la clausola di Maximiano di 12,5 milioni di euro potrebbe essere utile per le casse del club spagnolo.

