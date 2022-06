Addio Mertens, nuovo nome per il sostituto: arriverebbe dall’Inter

Oggi, 30 giugno 2022, è l’ultimo giorno di validità del contratto che lega Dries Mertens ed il Napoli. Da domani Mertens sarà ufficialmente svincolato, potrà unirsi a qualsiasi società ed il Napoli non avrà alcuna voce in capitolo. Al momento, chiaramente, le strade della società azzurra e del numero 14 sembrano destinate a dividersi.

NAPLES, ITALY – APRIL 30: Dries Mertens of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and US Sassuolo at Stadio Diego Armando Maradona on April 30, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Nel caso in cui Mertens dovesse davvero andar via il Napoli dovrà trovare un sostituto all’altezza. Difficile, ma non impossibile. Certo, sarà difficile rimpiazzare Mertens nel cuore dei napoletani, ma la sua età anagrafica consente al Napoli di poter trovare un sostituto che sia all’altezza in campo non fin da subito. Eppure, l’ultimo nome accostato agli azzurri per il dopo Mertens sarebbe da favola.

Come scrive l’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Joaquin Correa, seconda punta argentina in forza all’Inter. Stando a quanto riportato dal quotidiano Correa accetterebbe di buon grado il trasferimento all’ombra del Vesuvio. Il suo stipendio, circa 3,5 milioni a stagione, sarebbe in linea con le indicazioni societarie.

ROME, ITALY – MAY 11: Joaquin Correa of FC Internazionale during the Coppa Italia Final match between Juventus and FC Internazionale at Stadio Olimpico on May 11, 2022 in Rome, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Resterebbe solo il nodo legato al costo del cartellino. L’Inter lo ha riscattato dalla Lazio per circa 30 milioni di euro. Per questo motivo, l’affare potrebbe concludersi a non meno di 25.