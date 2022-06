Portiere Napoli, azzurri forti su Maximiano: apertura dal Granada

Il Napoli inizierà la stagione 2022-23 con tante novità rispetto a quella appena conclusa. Gli azzurri, che hanno effettivamente giocato un ottimo campionato, dovranno fare i conti ora con più di un addio. Insigne e Ghoulam sono ormai già andati via, Mertens non ha rinnovato e da domani sarà svincolato, Fabian ed Ounas rischiano di finire ai margini della rosa. Anche per quanto riguarda i portieri il Napoli cambierà ed avrà un nuovo volto.

L’alternanza tra Ospina e Meret è infatti destinata a finire. La società si è trovata dinanzi ad una scelta, poiché i due portieri erano in scadenza contrattuale contemporaneamente: Ospina 2022, Meret 2023. Il club ha optato per il prolungamento di Meret, con Ospina che da svincolato lascerà Napoli e andrà, probabilmente, all’Al-Nassr.

Meret Napoli (Getty Images)

Ecco quindi che il Napoli dovrà rimpiazzare David Ospina e trovare un nuovo numero 12 da affiancare a Meret. Tante voci vedevano in pole Salvatore Sirigu, esperto portiere italiano in uscita da Genova sponda rossoblù. Stando a quanto riportato però da La Gazzetta dello Sport gli azzurri starebbero tornando su un vecchio obiettivo: Luis Maximiano.

Il giovane portiere classe 1999 in forza al Granada potrebbe essere il nuovo portiere azzurro di fianco a Meret. L’intoppo precedente riguardava le reticenze del Granada che, secondo il quotidiano, avrebbe ora aperto alle condizioni del Napoli: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.